https://news.day.az/showbiz/1458157.html Стал известен пол будущего ребенка рэпера Гурда - ВИДЕО
Стал известен пол будущего ребенка рэпера Гурда - ВИДЕО
Рэпер Фарид Эминов, известный как Гурд (Qurd), станет отцом в третий раз.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, супруга исполнителя Лейла Эминова сообщила в социальных сетях, что у пары родится дочь.
Отметим, что это второй брак Ф.Эминова, от первого у него подрастают двое сыновей.
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