Стал известен пол будущего ребенка рэпера Гурда

Рэпер Фарид Эминов, известный как Гурд (Qurd), станет отцом в третий раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, супруга исполнителя Лейла Эминова сообщила в социальных сетях, что у пары родится дочь.

Отметим, что это второй брак Ф.Эминова, от первого у него подрастают двое сыновей.