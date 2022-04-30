Актриса Блейк Лайвли дебютирует как режиссер

34-летняя звезда "Сплетницы" Блейк Лайвли анонсировала свой режиссерский дебют. Актриса намерена экранизировать комикс "Шансы" Брайана Ли О'Мэлли. Сценарий напишет Эдгар Райт ("Типа крутые легавые"), который в прошлом уже переносил на большой экран другую работу О'Мэлли - комикс "Скотт Пилигрим против всех", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В центре сюжета графического романа история девушки Кэти, обладающей способностью исправлять свои ошибки при помощи личного блокнота и поедания волшебного гриба. В определенный момент Кэти начинает злоупотреблять этой суперспособностью, что приводит к неожиданным последствиям.

Сообщается, что Эдгар Райт также выступит в качестве продюсера ленты вместе с трехкратным номинантом на премию "Оскар" Марком Платтом, продюсером "Круэллы", "Аладдина" и "Ла-Ла Ленда".