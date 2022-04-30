Вдова Элвиса Пресли благословила сыгравшего музыканта актера

76-летняя вдова Элвиса Пресли Присцилла Пресли благословила актера Остина Батлера, сыгравшего ее мужа в предстоящем музыкальном байопике База Лурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актриса рассказала, что Лурман устроил для нее и бывшего агента Пресли Джерри Шиллинга специальный показ фильма в студии Warner Brothers. По ее словам, сыгравший ее супруга Батлер, блестяще справился с ролью.

"Остин Батлер в образе Элвиса - просто выдающийся. В середине фильма мы с Джерри посмотрели друг на друга и сказали: "Вау!". Думаю, соглашаясь на роль, он представлял, как ему будет сложно сыграть Элвиса, но он прекрасно с ней справился", - поделилась своими впечатлениями Присцилла.

Также звезда высоко оценила весь фильм в целом. "Эта реальная история отношений Элвиса и его менеджера Тома Паркера, блестяще рассказанная. Только Баз Лурман с его уникальным художественным стилем мог перенести ее на экран", - сказала она.

Мировая премьера "Элвиса" состоится во внеконкурсной программе 75-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая. Тома Паркера в картине сыграл Том Хэнкс.