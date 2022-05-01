Умерла известная американская актриса

В США на 88-м году жизни скончалась американская актриса и писательница Джоанна Барнс, известная в том числе по ролям в обоих фильмах "Ловушка для родителей". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Согласно имеющейся информации, 87-летняя актриса скончалась в пятницу, 29 апреля, в своем доме на калифорнийском побережье. По словам ее подруги Салли Джексон, у Барнс было много проблем со здоровьем.