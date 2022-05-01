Филипп Киркоров унизил Маргариту Симоньян

Несколько дней назад проармянская пропагандистка, журналистка Маргарита Симоньян оскорбила российского артиста Максима Галкина, назвав его членом сообщества ЛГБТ и заявив, что пародист живет с певицей Аллой Пугачевой исключительно для прикрытия своей сексуальной ориентации. Друзья звездной пары моментально отреагировали на токсичный выброс Симоньян и постарались защитить честь уважаемых артистов.

Особенно горько от слов Симоньян стало Филиппу Киркорову. Филипп призвал Симоньян и других, согласных с ней, задуматься о том, почему люди "клеймят" тех, чьи взгляды на события в мире отличаются. "Вы, охотники на ведьм, только усугубляете внутренний раскол... Вы начинаете гнобить. Только вдумайтесь: ведь только этого и хотят наши западные, так сказать, "партнеры", - высказывается Киркоров.

Разумеется, в речи Филиппа не обошлось без личного обращения к Симоньян. Киркоров уверен, что Симоньян не имеет права высказываться подобным образом об Алле и Максиме, ведь она понятия не имеет, какие на самом деле у них были мотивы для выезда из РФ.

"Ты держала свечку, чтобы очернять их семью?! Как должны на тебя смотреть дети Аллы и Максима? Как они смотреть на свою Родину, в которой так оголтело выкрикивают так на их родителей? Кто дал тебе право так унижать людей? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре!", - так ответил Киркоров, разозлившись на одиозную пропагандистку.

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