Мушфиг Аббасов назначен на новую должность
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В ATV произведены новые назначения.

Как передает Day.Az, приказом президента телекомпании Азера Халилова руководитель проекта Bu Şəhərdə Мушфиг Аббасов назначен советником главы ATV  по креативным технологиям и развлекательным программам.

Другим его приказом известный сценарист Фариз Алиев назначен заместителем исполнительного директора ATV по творческим вопросам.