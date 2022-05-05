https://news.day.az/showbiz/1459510.html Мушфиг Аббасов назначен на новую должность
Мушфиг Аббасов назначен на новую должность
В ATV произведены новые назначения.
Как передает Day.Az, приказом президента телекомпании Азера Халилова руководитель проекта Bu Şəhərdə Мушфиг Аббасов назначен советником главы ATV по креативным технологиям и развлекательным программам.
Другим его приказом известный сценарист Фариз Алиев назначен заместителем исполнительного директора ATV по творческим вопросам.
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