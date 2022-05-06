Режиссер «Отряда самоубийц» снимет боевик с Джейсоном Стэйтемом

Режиссер "Отряда самоубийц" Дэвид Эйр снимет боевик под названием "Пчеловод". Главную роль в проекте исполнит Джейсон Стэйтем, сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также Стэйтем выступит в качестве продюсера предстоящей картины. Фильм в жанре остросюжетного триллера расскажет о пути человека, одержимого жаждой мести. Как отметили создатели ленты, триллер будет "глубоко погружен в тему пчеловодства".

Сценарий написал Курт Уиммер ("Эквилибриум", "Законопослушный гражданин"). Студия Miramax, которая займется производством фильма, заплатила за сценарий не менее $2 млн.

Для Стэйтема и Miramax это станет третьей совместной работой. Съемки "Пчеловода" начнутся осенью.