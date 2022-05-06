Кейт Миддлтон поддержала страдающих от депрессии матерей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала патроном организации, поддерживающей психическое здоровье женщин. Об этом пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кейт Миддлтон стала патроном Альянса по охране материнского психического здоровья (MMHA). В своем видеообращении герцогиня Кембриджская заявила, что ни одна мать "не застрахована от тревоги и депрессии" и призвала помогать матерям, которые "испытывают трудности".

"Все мы знаем, что беременность, роды и первые месяцы и годы жизни ребенка могут быть очень тяжелыми. В этот период родители часто чувствуют себя одинокими и подавленными", - сказала герцогиня в обращении.

Воспитывая двоих сыновей и дочь, Кейт Миддлтон всегда уделяла особое внимание поддержке детей младшего возраста и психическому здоровью их матерей.

MMHA - британская благотворительная организация, работающая над тем, чтобы женщины, страдающие от послеродовой депрессии и других психологических проблем, связанных с воспитанием детей, имели доступ к высококачественному комплексному уходу и поддержке.