"Всем братьям салам" от дочки Моники Беллуччи

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева заговорила по-русски в компании друзей в Лондоне. Соответствующим роликом поделилась одна из подруг девушки, русская манекенщица Эмили Бруни, в собственном Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

17-летнюю Кассель запечатлели сидящей за столом в ресторане в белом кроп-топе и кардигане черного цвета, а также с собранными в низкий хвост волосами. На размещенных кадрах знаменитость отвечала на русском языке на вопросы своей приятельницы. Например, она рассказала, что ее зовут Дева, а также раскрыла свой возраст.

Помимо этого, в видео модель повторила фразы "Что за анаконда?" и "Всем моим братьям салам", которые стали популярны в сети благодаря вирусным роликам, опубликованным на платформе TikTok. "Она сказала: "Папа, не переживай, я с русскими"", - подписала посты Бруни.