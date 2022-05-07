Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" исполнил в Италии мугам

Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" Надир Рустамли в ходе пресс-конференции в Италии с участием представителей зарубежных СМИ исполнил азербайджанскую песню Xatirədir, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Видео с исполнением Надира Рустамли размещено в социальной сети.

На пресс-конференции певец рассказал о своей конкурсной композиции и сценическом номере на "Евровидении-2022", после чего один из журналистов попросил Надира Рустамли исполнить мугам - один из основных жанров азербайджанской традиционной музыки.

Азербайджанский певец решил исполнить хорошо знакомое слушателям произведение Xatirədir из репертуара всемирно известного исполнителя мугама, народного артиста Алима Гасымова.

Напомним, что композицию Xatirədir Надир Рустамли спел и на вокальном проекте Səs Azərbaycan, победителем которого он является.

Исполнение было встречено на пресс-конференции аплодисментами.

Отметим, что конкурсная песня Надира Рустамли называется Fade To Black, ее авторы - Андреас Стоун, Андерс Ретхов, Себастиан Шуб и Томас Стенгард. Декорации сценического номера азербайджанского артиста представлены в виде платформы в форме лестницы. В сценическом номере интересно выстроен свет, который усиливает эффект от песни.

Конкурс "Евровидение-2022" пройдет в Турине (Италия), полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал - 14 мая. Слоган - The Sound of Beauty ("Звук красоты"), логотип выполнен в стилистике киматики (физические эффекты звуковых волн).

Представитель Азербайджана на "Евровидении-2022" Надир Рустамли выступит в первой части второго полуфинала конкурса под номером 4. Делегацию Азербайджана на "Евровидении-2022" возглавляет композитор и продюсер Иса Меликов.