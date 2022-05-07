В Сеть слили первый официальный трейлер нового «Аватара»

В сети появился трейлер фантастического блокбастера "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона. Официально его должны были показать только на следующей неделе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ролике идет нарезка кадров из нового фильма под музыку и говорится, что картина выйдет в прокат в декабре этого года.

Ранее инсайдер Дэниел Рихтман опубликовал в соцсетях кадры из второй части "Аватара".

На одном из снимков фанаты заметили, что героиня Нейтири (Зои Салдана) "немного изменилась". Поклонники франшизы предположили, что на нем изображена не жена главного героя пехотинца Джейка Салли (Сэм Уортингтон), а их дочь.

Действие второй части пройдет на том же острове Пандора, но в другой местности. По информации инсайдеров, семья главных героев переберется жить к океану. События саги развернутся спустя 14 лет после оригинальной истории.

Премьера "Аватара 2" запланирована на 16 декабря 2022 года.