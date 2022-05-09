Бенедикт Камбербэтч пошутил над пощечиной Уилла Смита

Бенедикт Камбербэтч на ток-шоу Saturday Night Live пошутил над пощечиной Уилла Смита ведущему "Оскара" Крису Року. Актер таким образом пожаловался зрителям на то, что в последнее время его чаще всего вспоминают в связи с супергеройским блокбастером "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" и совсем не проявляют интереса к вестерну "Власть пса", за который он получил номинацию на "Оскар", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Да, конечно, мне не удалось победить. Меня побил Уилл Смит", - сказал актер. После того как в зале поднялся шум, Камбербэтч поспешил успокоить зрителей, уточнив, что не пострадал, потому что был побит не буквально. В итоге шутка пришлась по душе зрителям, которые подбодрили актера овациями.