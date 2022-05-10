Представлен новый тизер сериала "Мисс Марвел" с актрисой пакистанского происхождения

Студия Marvel выпустила новый тизер, посвященный грядущему сериалу "Мисс Марвел". В нем авторы показывают способности героини Камалы Хан, а также напоминают, что премьера состоится уже через месяц - 8 июня 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на kanobu.ru.

Главную роль в фильме играет актриса пакистанского происхождения. Сериал снят по мотивам комикса 2013 года о Камале Хан, девочке из Нью-Джерси. Героиня, которая была обычной фанаткой Капитана Марвел и других супергероев, в один прекрасный день получает суперспособности.

Шоураннером выступила Биша К. Али. После сериала "Мисс Марвел" Камала Хан должна появиться в фильме "Марвелы". Выход киноленты запланирован на 2023 год.