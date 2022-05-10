Умер сын музыканта Ника Кейва

Рок-музыкант Ник Кейв официально подтвердил смерть своего второго сына - 30-летней модели Джетро Лэзенби. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С большой грустью я могу подтвердить, что мой сын Джетро скончался", - цитирует телерадиовещательная компания заявление Кейва.

Музыкант также выразил надежду на то, что частную жизнь его семьи не нарушат в такой трагический период.

Отмечается, что Лэзенби скончался спустя всего несколько дней после выхода из тюрьмы под залог, мужчина признал вину за избиение своей матери Бо Лэзенби в ее собственном доме в австралийском Мельбурне. Кейв и Лэзенби никогда не были женаты.

Старший сын музыканта умер спустя семь лет после того, как его второй сын Артур Кейв погиб в возрасте 15 лет, сорвавшись со скалы в городе Брайтон.

Джетро Лазенби родился в Мельбурне в 1991 году. Лишь в возрасте восьми лет он узнал, что его отцом является музыкант Ник Кейв. Мужчина работал моделью и снялся в нескольких фильмах: "Корробори" (2007 год), "Моя маленькая принцесса" (2011 год). В последние годы жизни он также пробовал себя в роли фотографа.