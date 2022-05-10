Азербайджанская актриса снялась в фильме, который выйдет на Netflix

Известная азербайджанская телеведущая и актриса Турана Гусейнли снялась в снятом индийскими кинематографистами фильме KakP, который будет транслироваться на платформе Netflix, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

Режиссеры киноленты - Анкуш Мадан Мохла и Гилерме Барретто. Проект, съемки которого проходили в Баку, реализовала компания Disney+Hotstar.

Фильм также планируется выпустить в индийском сегменте платформы Netflix.

Отметим, что Турана Гусейнли снималась в сериалах Xosrov və Şirin ("Хосров и Ширин"), İfşa ("Разоблачение"), а также в фильме Həmrəylik ("Солидарность"). Она также являлась ведущей ряда передач на AТV и İТV.