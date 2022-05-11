https://news.day.az/showbiz/1460549.html Народная артистка привлекла внимание своим нарядом - ВИДЕО
Народная артистка привлекла внимание своим нарядом - ВИДЕО
Народная артистка Тунзала Агаева снова привлекла внимание своим платьем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Axşam.az, певица присутствовала на свадьбе сына поэтессы Назилы Сафарли.
На вечер Агаева надела черное длинное платье, которое привлекло внимание присутствующих. Видеозапись Агаевой со встречи была опубликована в социальных сетях.
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