Рэпера Young Thug арестовали в США
Рэпер Young Thug (Джеффри Ламар Уильямс) арестован в США за участие в деятельности организованного преступного сообщества и рэкете. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Американская пресса отмечает, что музыканта и еще 10 человек задержали в его доме в Атланте и поместили в тюрьму. Полицейские сломали стены в коттедже артиста, а также перекопали задний двор.
Сообщается, что в деле, помимо Young Thug, участвуют еще 27 человек из основанной им банды "Young Slime". Она орудовала в Атланте с 2012 года и связана с известной американской группировкой "Bloods".
В обвинительном заключении сказано, что рэпер с другими членами банды занимались рэкетом, убийствами, нападениями, угрозами, грабежами, распространением и продажей запрещенных наркотических средств.
В предыдущий раз рэпера Young Thug арестовывали в 2018 году за незаконное хранение оружия.
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