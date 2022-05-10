Рэпера Young Thug арестовали в США

Рэпер Young Thug (Джеффри Ламар Уильямс) арестован в США за участие в деятельности организованного преступного сообщества и рэкете. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американская пресса отмечает, что музыканта и еще 10 человек задержали в его доме в Атланте и поместили в тюрьму. Полицейские сломали стены в коттедже артиста, а также перекопали задний двор.

Сообщается, что в деле, помимо Young Thug, участвуют еще 27 человек из основанной им банды "Young Slime". Она орудовала в Атланте с 2012 года и связана с известной американской группировкой "Bloods".

В обвинительном заключении сказано, что рэпер с другими членами банды занимались рэкетом, убийствами, нападениями, угрозами, грабежами, распространением и продажей запрещенных наркотических средств.

В предыдущий раз рэпера Young Thug арестовывали в 2018 году за незаконное хранение оружия.