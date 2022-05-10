Disney объявила о начале съемок спин-оффа «Звездных войн»

Компания Disney объявила в своем официальном Twitter-аккаунте о начале съемок спин-оффа "Звездных войн" про ученицу Энакина Скайуокера, Асоку Тано, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщение Disney подтвердило прогнозы о будущем расширении вселенной "Звездных войн". Согласно канве сюжета, события сериала будут происходить во временной шкале "Мандалорца" и параллельно сюжету мультсериала "Звездные войны: Повстанцы".

Ушедшая из Ордена джедаев и избежавшая чистки во время исполнения "Приказа 66" Асока Тано должна спасти молодого джедая Эзру Бриджера (главный герой "Звездных войн: Повстанцы"), который в последнем сезоне мультсериала пропал без вести вместе с гранд-адмиралом Трауном.

Роль Асоки Тано продолжит играть Розарио Доусон, также в сериале появится Хейден Кристенсен (сыграл роль Энакина Скайуокера).