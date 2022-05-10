Конкурс Евровидение 2022 стартует в Турине

В 2021 году Евровидение завершилось триумфом Mäneskin на сцене в Роттердаме. Год спустя песенный караван конкурса прибыл в Турин, где 40 стран будут соревноваться в музыкальной Лиге чемпионов в Pala Olimpico, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В утопающем в зелени сердце Турина, в Парке Валентино, скоро откроется деревня Евровидения - главное место встречи и большая бесплатная площадка под открытым небом, способная вместить до 17 тысяч человек. Здесь планируют выступить около 200 артистов. Вечером за шоу можно будет наблюдать по огромным экранам.

Через несколько часов после первого музыкального полуфинала, в знак солидарности с Украиной и в присутствии вице-президента Европейского парламента Пины Пикьерно, школа Холден в Туринеотметит "День Европы за мир".

Пина Пикьерно, вице-президент Европейского парламента:

- В этот же день другие выставляют напоказ военную силу, устраивают парады и произносят речи, пропагандирующие войну. Мы же, напротив, со сцены "Евровидения", в школе Холдена, предпочитаем говорить о свободе, правах, будущем и о том, чем была и должна стать наша Европа.

В Турине все готово к проведению "Евровидения 2022 года", тридцатого по счету конкурса музыки, которая является универсальным языком даже в военное время.