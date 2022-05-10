Закулисье "Евровидения-2022": С Мальты в Сальян едет невеста

Распространились кадры общения представителей Азербайджана и Мальты - Надира Рустамли и Эммы Мускат на конкурсе "Евровидение-2022".

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, ими в социальных сетях поделился комментатор конкурса, композитор и певец Мурад Ариф.

"Мальта всегда давала баллы Азербайджану, на этот раз мы получим и невесту. Вы бы видели, как эти двое переглядывались весь вечер. В конце концов сердце девушки не выдержало, она взяла микрофон и подошла к Надиру. Одним словом, готовьтесь, с Мальты в Сальян едет невеста", - прокомментировал М.Ариф.

Сегодня состоится первый полуфинал песенного конкурса, в котором выступят представители 17 стран. Из них только 10 смогут выйти в финал конкурса. Транслировать его будет İctimai TV.