В CinemaPlus возрастает спрос на фильм "Доктор Стрэндж" - ВИДЕО
В сети кинотеатров CinemaPlus возрастает популярность фантастического боевика "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", который является 28-м фильмом в киновселенной Marvel. Билеты раскупаются с космической скоростью, передает Day.Az.
Первый сольный проект об этом персонаже вышел на экраны в 2016 году. Эта лента собрала в мировом прокате $677 млн при бюджете $165 млн. Официально о работе над будущим фильмом объявили в 2019 году.
Режиссёром выступил создатель оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэм Рэйми. Фильм, который изначально был заявлен как хоррор, сменил жанр на приключенческий боевик с элементами фантастики.
В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен и Рэйчел МакАдамс.
Продолжительность - 140 минут. Возрастное ограничение 12+.
Коротко о фильме: Продолжение магических приключений Доктора Стрэнджа в новых мистических мирах и в противостоянии с новыми врагами. В новом фильме Стрэнджу предстоит исправить последствия освобождения мультивселенной, возникшие после событий в фильме "Человек Паук: Нет пути домой".
Хотим отметить, что фильм "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.
Инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.
CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.
Билеты можно приобрести в кассах сети кинотеатров, онлайн на официальном сайте кинотеатра:
через мобильное приложение:
для смартфона с операционной системой IOS и Android:
Более подробную информации можно получить в социальных сетях, также позвонив по номеру 012 499 89 88 и на "горячую линию" 119.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре