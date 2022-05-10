В CinemaPlus возрастает спрос на фильм "Доктор Стрэндж"

В сети кинотеатров CinemaPlus возрастает популярность фантастического боевика "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", который является 28-м фильмом в киновселенной Marvel. Билеты раскупаются с космической скоростью, передает Day.Az.

Первый сольный проект об этом персонаже вышел на экраны в 2016 году. Эта лента собрала в мировом прокате $677 млн при бюджете $165 млн. Официально о работе над будущим фильмом объявили в 2019 году.

Режиссёром выступил создатель оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэм Рэйми. Фильм, который изначально был заявлен как хоррор, сменил жанр на приключенческий боевик с элементами фантастики.

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен и Рэйчел МакАдамс.

Продолжительность - 140 минут. Возрастное ограничение 12+.

Коротко о фильме: Продолжение магических приключений Доктора Стрэнджа в новых мистических мирах и в противостоянии с новыми врагами. В новом фильме Стрэнджу предстоит исправить последствия освобождения мультивселенной, возникшие после событий в фильме "Человек Паук: Нет пути домой".

Хотим отметить, что фильм "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.

Инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.

CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

Билеты можно приобрести в кассах сети кинотеатров, онлайн на официальном сайте кинотеатра:

www.cinemaplus.az

через мобильное приложение:

для смартфона с операционной системой IOS и Android:

IOS link

Android link

Более подробную информации можно получить в социальных сетях, также позвонив по номеру 012 499 89 88 и на "горячую линию" 119.