Определились первые финалисты "Евровидения-2022"
Завершился первый полуфинал 66-го песенного конкурса "Евровидение", который проходит в одной из крупнейших крытых арен Италии - PalaOlimpico.
Как передает Day.Az, в первом полуфинале приняли участие представители 17 стран - Исландии, Австрии, Дании, Швеции, Албании, Молдовы, Хорватии, Греции, Литвы, Латвии, Украины, Норвегии, Словении, Болгарии, Нидерландов, Португалии и Армении.
По итогам голосования в финал прошли представители Норвегии, Греции, Украины, Молдовы, Нидерландов, Швеции, Исландии, Литвы, Португалии и Армении.
Отметим, что второй полуфинал состоится 12-го мая. Представитель Азербайджана Надир Рустамли выступит во втором полуфинале с песней "Fade To Black".
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