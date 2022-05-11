Определились первые финалисты "Евровидения-2022"

Завершился первый полуфинал 66-го песенного конкурса "Евровидение", который проходит в одной из крупнейших крытых арен Италии - PalaOlimpico.

Как передает Day.Az, в первом полуфинале приняли участие представители 17 стран - Исландии, Австрии, Дании, Швеции, Албании, Молдовы, Хорватии, Греции, Литвы, Латвии, Украины, Норвегии, Словении, Болгарии, Нидерландов, Португалии и Армении.

По итогам голосования в финал прошли представители Норвегии, Греции, Украины, Молдовы, Нидерландов, Швеции, Исландии, Литвы, Португалии и Армении.

Отметим, что второй полуфинал состоится 12-го мая. Представитель Азербайджана Надир Рустамли выступит во втором полуфинале с песней "Fade To Black".