https://news.day.az/showbiz/1461953.html Джоан Роулинг написала о выступлении Азербайджана на "Евровидении" - ФОТО
Джоан Роулинг написала о выступлении Азербайджана на "Евровидении" - ФОТО
Известная английская писательница Джоан Роулинг поделилась на своей странице в Twitter публикацией, посвященной итогам музыкального конкурса "Евровидение-2022".
Как сообщает Day.Az, по ее мнению Азербайджан был достоин занять более высокое место на конкурсе.
Напомним, что победителем стала Украина с песней Stefania в исполнении Kalush Orchestra.
Представитель Азербайджана Надир Рустамли, выступивший с композицией Fade To Black, занял 16 место.
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