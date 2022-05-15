Джоан Роулинг написала о выступлении Азербайджана на "Евровидении"

Известная английская писательница Джоан Роулинг поделилась на своей странице в Twitter публикацией, посвященной итогам музыкального конкурса "Евровидение-2022".

Как сообщает Day.Az, по ее мнению Азербайджан был достоин занять более высокое место на конкурсе.

Напомним, что победителем стала Украина с песней Stefania в исполнении Kalush Orchestra.

Представитель Азербайджана Надир Рустамли, выступивший с композицией Fade To Black, занял 16 место.