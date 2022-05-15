Британия сможет провести Евровидение-2023 вместо Украины

После победы Украины на Евровидении-2022 Великобритания все еще может рассчитывать на возможность принять шоу в следующем году, "учитывая текущую ситуацию".

Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Несмотря на то, что Великобритания заняла второе место, победа Украины все еще дает BBC проблеск надежды провести мероприятие снова впервые с 1998 года", - написало издание.

В материале отмечается, что традиционно следующий конкурс проводится в стране-победительнице, но, "учитывая текущую ситуацию в Украине", которая может насторожить Европейский вещательный союз, скорее всего организатором в 2023 году станет одна из стран "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), так как они вносят наибольший вклад в казну Евровидения и гарантированно проходят в финал.