Группа Maneskin записала саундтрек к фильму об Элвисе Пресли

Итальянский рок-коллектив Maneskin, одержавший победу на "Евровидении-2021", записал саундтрек для биографического фильма об Элвисе Пресли, над которым работает австралийский режиссер Баз Лурман ("Мулен Руж!", "Великий Гэтсби"), сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы почувствовали огромную связь [с Элвисом] и решили воспользоваться возможностью. Мы очень гордимся тем, что сделали, и нам не терпится увидеть будущий фильм", - рассказал о работе с режиссером солист группы Дамиано Давид.

Сюжет байопика "Элвис" расскажет о жизни и творчестве легенды рок-н-ролла на фоне грандиозных культурных перемен в США. История затронет взаимоотношения Элвиса Пресли с загадочным менеджером, полковником Томом Паркером, сыгравшим важную роль в его карьере, а также единственной женой Присциллой.

Главные роли в проекте исполнят Остин Батлер, Том Хэнкс и Оливия Деджонг. Мировая премьера "Элвиса" состоится на Каннском фестивале, который пройдет с 17 по 28 мая.