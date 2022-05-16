Айгюн Кязымова поделилась смелой публикацией

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова в очередной раз привлекла к себе внимание, продемонстрировав смелость.

Как передает Day.Az, поп-дива опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором она позирует в откровенном наряде. Снимок пришелся по душе ее поклонникам.

У певицы 1,2 млн подписчиков.