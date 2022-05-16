https://news.day.az/showbiz/1462152.html Айгюн Кязымова поделилась смелой публикацией - ФОТО
Айгюн Кязымова поделилась смелой публикацией - ФОТО
Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова в очередной раз привлекла к себе внимание, продемонстрировав смелость.
Как передает Day.Az, поп-дива опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором она позирует в откровенном наряде. Снимок пришелся по душе ее поклонникам.
У певицы 1,2 млн подписчиков.
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