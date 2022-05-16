Шэрон Стоун снялась для рекламы Dolce&Gabbana в Венеции

Шэрон Стоун стала лицом новой рекламной кампании итальянского бренда Dolce&Gabbana. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На YouTube-канале дома моды появился ролик, в котором 64-летняя Шэрон Стоун вместе с мужчинами-моделями Сэмом Уэббом и Адамом Сенном гуляет по Венеции. Участники новой рекламной кампании сумок Devotion прокатились по каналам на гондоле и выпили кофе на площади Святого Марка. В зависимости от локации съемок актриса несколько раз меняла наряд. Самый запоминающийся образ - маленькое черное платье в сочетании с большими сегьгами-люстрами.

Сумка Devotion считается культовой для Dolce&Gabbana. Она делается в традиционных цветах итальянского дома моды - черном, красном, зеленом и белом, - а ее замок украшен символом Святого сердца. Шэрон Стоун давно сотрудничает с Dolce&Gabbana, посещая модные шоу и выходя в платьях итальянского бренда на ковровые дорожки.