Pixar снимет мультфильм «Элементаль» о четырех стихиях

Pixar анонсировала новый мультфильм "Элементаль" о четырех персонифицированных стихиях, которые живут в большом городе, сообщает Collider. Режиссером станет Питер Сон ("Хороший динозавр", "Облачно с прояснениями"), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В центре сюжета - "плывущий по течению" дух воды Уэйд и пылающая Эмбер, элементаль огня. Несмотря на различия, они поймут, как много между ними общего. На концепт-артах видно, как герои вместе осматривают достопримечательности во время прогулки по городу, оставляя после себя следы воды и огня. По пути они также встретят других элементалей - земли и воздуха.

По задумке режиссера, взаимодействие элементалей друг с другом станет положительной метафорой взаимодействия разных культур и традиций. Питер Сон, который является потомком корейских эмигрантов, объяснил, что идея мультфильма связана с его опытом взросления в Нью-Йорке, где присутствовала мультикультурность.

"Вместе с другими семьями с надеждами и мечтами мои родители отважились поселиться на новой земле. В этой салантнице из культур и языков и появилась моя идея об элементалях", - поясняет он.

Выход мультфильма запланирован на 16 июня 2023 года.