Пугачева жестом ответила на вопрос о разводе с Галкиным

Уехавшая в Израиль российская певица Алла Пугачева жестом ответила на вопрос о возможности развода с Максимом Галкиным, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы читали, что мы с Максом разводимся", - засмеялась Пугачева и показала журналистам "Известий" фигу.

Это вызвало бурное веселье и у ее супруга.

Ранее Пугачева рассказала, когда планирует вернуться в РФ. В настоящее время Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным находится в Израиле.

"А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся", - ответила Пугачева на вопрос корреспондента "Известий", не планирует ли она возвращаться в Россию.

При этом Пугачеву сопровождал Максим Галкин, который никак не прокомментировал обращенный к ней вопрос.