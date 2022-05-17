Machine Gun Kelly поздравил Меган Фокс с днем рождения

Рэпер Machine Gun Kelly нежно поздравил свою невесту, актрису Меган Фокс, с 35-летием. Совместными фотографиями, видео и пожеланиями он поделился в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Machine Gun Kelly опубликовал в личном блоге серию кадров с Меган Фокс. На одном из снимков будущие супруги предстали на американских горках, на другом продемонстрировали парный образ на селфи в зеркале, на третьем - показали маникюр. Рэпер также выложил видеоролик, в котором они нянчились с их бенгальским котом по кличке Виски. "Желаю самого счастливого дня рождения моему неземному свету. Люблю тебя, Маки", - обратился он к своей невесте.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свой роман в июне 2020 года, а в январе 2022-го объявили о помолвке. Для актрисы этот брак станет вторым: в 2010-м она вышла замуж за Брайана Остина Грина, с которым встречалась около шести лет до брака, а в феврале 2022-го пара официально развелась.