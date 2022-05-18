https://news.day.az/showbiz/1462792.html Вышел первый трейлер сериала "Женщина-Халк" - ВИДЕО
Вышел первый трейлер сериала "Женщина-Халк" - ВИДЕО
На YouTube опубликован первый полноценный трейлер грядущего сериала "Женщина-Халк".
В ролике зрителей знакомят с титульной героиней, которую сыграла Татьяна Маслани. Также в кадре появляются Брюс Бэннер в исполнении Марка Руффало и Тим Рот в образе Эмиля Блонски - в киновселенной он дебютировал еще в далеком 2008-м, после чего надолго исчез из поля зрения.
Премьера шоу назначена на 17 августа текущего года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре