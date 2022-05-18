Поклонники перепродают места на суде Джонни Деппа и Эмбер Херд

Поклонники встают в очередь к суду американского города Фэрфакс (штат Вирджиния) по ночам, чтобы попасть на слушания по иску актера Джонни Деппа к экс-супруге Эмбер Херд, пишет TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Местный шериф запретил поклонникам занимать очередь на утренние слушания с вечера, вывесив 17 мая табличку о том, что нахождение возле суда до часа ночи следующего дня запрещено.

Всего в помещение суда могут пройти 100 зрителей, которым раздают специальные браслеты, в соседнюю с этим помещением комнату выдают 100-150 браслетов. При этом поклонники перепродают места, предлагая обменять браслеты на наличные.

В настоящее время Херд и Депп судятся по делу о клевете. В апреле звезда "Пиратов Карибского моря" подал иск на $50 млн против своей бывшей супруги, косвенно намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Актриса подала встречный иск на $100 млн.

Предыдущий процесс, инициированный Деппом против таблоида The Sun, был проигран им. Он подал в суд против владельца британской газеты Дэна Вуттона за опубликованную в 2018-м статью, в которой актер был обвинен в избиении своей экс-жены, после чего лишился многих рабочих контрактов.