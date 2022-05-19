Американский актер Том Круз получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сюрприз! Том Круз получает почетную "Золотую пальмовую ветвь" в преддверии показа "Топ Ган: Мэверик"", - говорится в сообщении в Twitter кинофестиваля.

Президент фестиваля Пьер Лескур объявил о награде незадолго до начала показа - до этого было вручено около 15 почетных пальмовых ветвей. В разные годы ее за выдающиеся заслуги в кинематографе были удостоены Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон.

Когда Круз взял главный приз Канн, зрители устроили актеру овации. Круз не был на фестивале уже три десятилетия.

"Топ Ган: Мэверик" режиссера Джозефа Косински и продюсера Джерри Брукхаймера - продолжение большого кинохита "Топ Ган", некогда запустившего карьеру молодого Тома Круза. Фильм был отложен на два года из-за пандемии коронавируса.