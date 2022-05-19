Том Круз получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля
Американский актер Том Круз получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сюрприз! Том Круз получает почетную "Золотую пальмовую ветвь" в преддверии показа "Топ Ган: Мэверик"", - говорится в сообщении в Twitter кинофестиваля.
Президент фестиваля Пьер Лескур объявил о награде незадолго до начала показа - до этого было вручено около 15 почетных пальмовых ветвей. В разные годы ее за выдающиеся заслуги в кинематографе были удостоены Джоди Фостер, Жанна Моро, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон.
Когда Круз взял главный приз Канн, зрители устроили актеру овации. Круз не был на фестивале уже три десятилетия.
"Топ Ган: Мэверик" режиссера Джозефа Косински и продюсера Джерри Брукхаймера - продолжение большого кинохита "Топ Ган", некогда запустившего карьеру молодого Тома Круза. Фильм был отложен на два года из-за пандемии коронавируса.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре