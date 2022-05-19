Певица Тейлор Свифт получила степень доктора изящных искусств в Нью-Йоркском университете. Об этом сообщает Vulture, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время церемонии Свифт в качестве почетного гостя прочитала мотивирующую выпускников поздравительную речь.

"Я на 90% была уверена, что буду здесь потому, что у меня есть песня под названием "22"", - отметила артистка.

Свифт также пошутила, что не является тем самым доктором, которого люди хотели бы видеть рядом в случае чрезвычайной ситуации.

"Если только ваша чрезвычайная ситуация не связана с тем, что вы отчаянно вспоминаете песню. Или вам срочно нужен человек, который может назвать более 50 пород кошек за минуту", - сказала певица.