Тейлор Свифт получила степень доктора изящных искусств
Певица Тейлор Свифт получила степень доктора изящных искусств в Нью-Йоркском университете. Об этом сообщает Vulture, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Во время церемонии Свифт в качестве почетного гостя прочитала мотивирующую выпускников поздравительную речь.
"Я на 90% была уверена, что буду здесь потому, что у меня есть песня под названием "22"", - отметила артистка.
Свифт также пошутила, что не является тем самым доктором, которого люди хотели бы видеть рядом в случае чрезвычайной ситуации.
"Если только ваша чрезвычайная ситуация не связана с тем, что вы отчаянно вспоминаете песню. Или вам срочно нужен человек, который может назвать более 50 пород кошек за минуту", - сказала певица.
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