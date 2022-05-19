Дочь Умы Турман снимется вместе с ней в комедийном триллере

Майя Хоук впервые появится на экране вместе со своей матерью Умой Турман, сообщает The Hollywood Reporter. Актриса снимется в мрачном комедийном триллере "Комната убийств", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда "Очень странных дел" присоединилась ​​к актерскому составу вместе с Деби Мейзар ("Славные парни") и Ларри Пайном ("Отель "Гранд Будапешт"). Также в фильме одного из ключевых персонажей исполнит Сэмюэл Л. Джексон.

Съемки "Комнаты убийств" начнутся уже этой весной в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Мрачно-комический криминальный триллер расскажет о наемном убийце, его боссе и арт-дилере. Партнеры примут участие в схеме по отмыванию денег.