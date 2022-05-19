https://news.day.az/showbiz/1463176.html Дочь Умы Турман снимется вместе с ней в комедийном триллере
Дочь Умы Турман снимется вместе с ней в комедийном триллере
Майя Хоук впервые появится на экране вместе со своей матерью Умой Турман, сообщает The Hollywood Reporter. Актриса снимется в мрачном комедийном триллере "Комната убийств", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Звезда "Очень странных дел" присоединилась к актерскому составу вместе с Деби Мейзар ("Славные парни") и Ларри Пайном ("Отель "Гранд Будапешт"). Также в фильме одного из ключевых персонажей исполнит Сэмюэл Л. Джексон.
Съемки "Комнаты убийств" начнутся уже этой весной в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Мрачно-комический криминальный триллер расскажет о наемном убийце, его боссе и арт-дилере. Партнеры примут участие в схеме по отмыванию денег.
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