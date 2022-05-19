Опубликован первый кадр из нового боевика с Мелом Гибсоном

Студии Lionsgate и Highland Film Group опубликовали первое фото из нового боевика с Мелом Гибсоном. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На снимке из фильма режиссера Джеймса Каллена Брессака Hot Seat ("Опасное место") Гибсон общается с полицейским возле заминированного объекта.

По сюжету бывший хакер взламывает банки по требованию анонимного террориста, подложившего под офисное кресло главного героя бомбу. Персонажу Гибсона нужно проникнуть в заминированное здание и освободить юношу.

Продюсеры Рэндолл Эмметт и Джордж Фурла уже работали с Гибсоном над боевиками "День курка" и "Сила стихии".