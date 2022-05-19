Легендарный Ален Делон умер?

Сегодня ряд Telegram-каналов распространил новость о смерти легендарного американского актера Алена Делона, ссылаясь на некие источники. В окружении Алена Делона опровергли данную информацию, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Пресс-секретарь 86-летнего артиста заверил, что тот жив и с ним все хорошо. О том, кто пустил фейковую новость в Сеть, пока не сообщается.

Недавно Ален Делон действительно заявил, что хочет уйти из жизни при помощи эвтаназии. "С определенного возраста мы имеем право свалить по-тихому, избегая больниц, уколов и прочего", - говорил артист.

Ален даже поручил заняться этим делом своего сына Энтони, который, мягко говоря, был шокирован просьбой звездного отца. "Папа попросил сопровождать его до конца, но я отказался. У меня были на это свои причины. Функцию сопровождающего возьмет на себя моя сестра Анушка", - откровенничал Делон-младший.