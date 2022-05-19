Волочкову заподозрили в романе с таксистом из Азербайджана

Поклонники Анастасии Волочковой заподозрили, что балерина начала отношения с таксистом из Азербайджана. Об этом сообщает kp.ru, передает Day.Az.

Недавно артистка поделилась в социальных сетях новыми кадрами с отдыха, на которых позирует в объятиях таинственного незнакомца. Лица нового избранника Волочкова показывать не стала. Балерина рассказала, что ее нынешний мужчина - довольно обеспеченный, "со своим самолетом, яхтой, футбольным клубом, большим сердцем и достоинством".

Однако фанаты предположили, что новый возлюбленный Волочковой - водитель такси из Азербайджана. Сама балерина эти слухи пока не комментирует. "Он иностранец. Моему новому поклоннику 39 лет", - уточнила артистка.