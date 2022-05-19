Ченнинг Татум сыграет главную роль в адаптации своей детской книги

Ченнинг Татум исполнит одного из центральных персонажей в экранизации своей детской книги "Единственная и неповторимая Спаркелла". Об этом сообщает ComicBook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актер также выступит как продюсер предстоящего проекта. В книге показаны отношения между отцом и дочерью. Одна из центральных частей сюжета - погружение в мир волшебства при помощи воображения девочки.

В своем Instagram Татум выложил фото, на котором позирует в платье в руках со своей книгой. Актер добавил, что второе произведение "Спаркеллы" можно будет приобрести уже 31 мая.