https://news.day.az/showbiz/1463348.html Рианна впервые стала мамой
Рианна впервые стала мамой
Рианна впервые стала мамой. Певица и ее бойфренд A$AP Rocky стали родителями мальчика. Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание The Sun.
Рианна и A$AP Rocky впервые стали родителями. По данным издания, певица родила мальчика 13 мая в одной из клиник Лос-Анджелеса. Имя малыша пока неизвестно.
Рианна объявила о своей беременности в январе. Певица постоянно появлялась на публике в откровенных нарядах, демонстрирующих растущий живот, но при этом пол будущего ребенка и примерную дату родов не разглашала.
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