Умер легендарный композитор Вангелис

Умер греческий композитор и пионер электронной музыки Вангелис. Об этом сообщает газета Ta Nea, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее автор саундтрека к "Бегущему по лезвию" был госпитализирован во Франции после заражения коронавирусом. Юридическая фирма, представляющая его интересы, подтвердила смерть композитора и отметила, что он скончался поздно ночью во вторник, 17 мая. Ему было 79 лет.

Эвангелос Папатанасиу (настоящее имя Вангелиса) родился 29 марта 1943 года в греческом городе Волос. Он начал сочинять музыку в четыре года, а свое первое публичное выступление дал в шесть лет, не имея никакого образования. Родители настаивали, чтобы он брал уроки музыки, однако Вангелис так и остался самоучкой.

Он был одним из основателей известной группы The Forminx, которая появилась в Греции в 1960-е, а позднее вместе с Демисом Руссосом создал рок-коллектив Aphrodite's Child. В 1973 году после переезда в Лондон Вангелис начал сольную карьеру и основал собственную студию Nemo Studios.

Помимо "Бегущего по лезвию" композитор написал музыку к фильмам "Огненные колесницы", "Пропавший без вести", "Персонаж", "Франциск", "Александр", "1492: Завоевание рая". В 2002 году Вангелис стал автором гимна чемпионата мира по футболу в Японии и Корее. Он считался одним из первых авторов и исполнителей электронной музыки.