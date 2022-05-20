Disney выпустит новый сериал «Сорвиголова»
Студия Disney начала разработку нового сериала "Сорвиголова", сообщает портал Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации собеседников издания, сценаристами будущего проекта выступят Мэтт Корман и Крис Орд, которые ранее вместе работали над шпионским сериалом "Темные связи".
По словам источника, в новом проекте появится Чарли Кокс. Хотя эта информация официально не подтверждается, слухи о возвращении Кокса к супергеройской роли начались после его камео в фильме Marvel "Человек-паук: Нет пути домой".
Студия Disney пока никак не подтверждала информацию о новом сериале.
Сорвиголова (Мэттью Мёрдок) - слепой супергерой, который днем работает адвокатом, а ночью борется с преступностью.
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