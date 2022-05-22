Бенедикт Камбербэтч снимется в новом фильме

45-летний Бенедикт Камбербэтч присоединился к актерскому составу будущего фильма "The Hood" режиссера Пола Гринграсса, наиболее известного съемками второй и третьей части франшизы о Джейсоне Борне, а также оскаровской картины "Капитан Филлипс", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Больших подробностей о фильме пока нет, но известно, что это будет историческая драма о крестьянском восстании в Англии, снятая в духе "Храброго сердца" и "Гладиатора", сообщает издание Deadline.

Гринграсс также является автором сценария, а Камбербэтч исполнит роль лидера восстания. Это будет первая совместная работа постановщика и актера. Права на будущий фильм продаются на кинорынке 75-го Каннского кинофестиваля, который проходит на Лазурном берегу с 17 по 28 мая.