Уилл Смит рассказал об одном из самых адских опытов в жизни

Актер Уилл Смит в интервью Дэвиду Леттерману рассказал о том, как в момент пика карьеры сделал паузу в работе на два года и отправился в Перу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Там, признался Смит, он под наблюдением шамана принимал галлюциногенное средство аяуаска. По словам артиста, в один из приемов он пережил один из самых "адских" опытов в своей жизни. "Я увидел, как все мои деньги улетают, дом улетает, карьера закончена. Я хватаюсь за деньги, за карьеру, жизнь рушится, меня тошнит, а дочь Уиллоу кричит: помоги мне, папочка", - цитирует Смита Insider.

По словам Уилла Смита, шаман успокоил его. "Я пришел к выводу, что что бы ни случилось в моей жизни, я справлюсь", - сказал он.

Напиток аяуаска является легальным в Евросоюзе и США, если в его состав не входят растения с содержанием DMT.