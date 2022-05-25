Мадонна ищет себе пару

Мадонна объявила кастинг на место своего будущего возлюбленного. Главные требования - молодому человеку должно быть в районе 20 лет, и он должен быть мускулистым. Об этом пишет издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После расставания с 28-летним танцором Ахламаликом Уильямсом Мадонна объявила "прослушивание" на роль будущего возлюбленного. По словам инсайдера, близкого к певице, у Мадонны очень строгие требования к кандидатам. В частности, потенциальный любовник должен быть молодым, мускулистым, без дряблых мышц, морщин и седых волос. Отмечается, что Мадонна категорически не хочет встречаться с кем-то своего возраста.

"Мысль о седых волосах или морщинах ее сильно отталкивает. Ей нужен крепко сложенный, горячий парень в возрасте около двадцати лет - тот, кто может идти в ногу с ней", - цитирует издание инсайдера, близкого к певице.

Он также уточнил, что Мадонна попросила свою команду подобрать ей несколько вариантов молодых людей. "Это важный год для Мадонны, и она хочет, чтобы ее сопровождали на мероприятиях и помогали ей расслабиться за кулисами", - добавил он.