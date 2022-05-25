https://news.day.az/showbiz/1464830.html Рита Морено сыграет бабушку Вина Дизеля в «Форсаже 10»
Рита Морено сыграет бабушку Вина Дизеля в «Форсаже 10»
Актриса Рита Морено ("Прикосновение ангела") присоединилась к актерскому составу "Форсажа 10". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По сюжету артистка сыграет бабушку главного героя Доминика Торетто (Вин Дизель). "Я всегда мечтал поработать с Ритой Морено, и тот факт, что она здесь играет мою бабушку, заставляет мою душу улыбаться", - поделился Дизель.
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