Рита Морено сыграет бабушку Вина Дизеля в «Форсаже 10»

Актриса Рита Морено ("Прикосновение ангела") присоединилась к актерскому составу "Форсажа 10". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сюжету артистка сыграет бабушку главного героя Доминика Торетто (Вин Дизель). "Я всегда мечтал поработать с Ритой Морено, и тот факт, что она здесь играет мою бабушку, заставляет мою душу улыбаться", - поделился Дизель.