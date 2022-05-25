Том Круз вдохновил коллегу по «Топ Гану» на получение лицензии пилота

Актер Джей Эллис хочет получить лицензию пилота после съемок в фильме "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом, сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом сам Эллис сказал в беседе с журналистами.

Известно, что Том Круз вдохновил на самостоятельное обучение полетам и его, и других актеров, сыгравших пилотов различных летательных аппаратов в фильме. У самого Круза лицензия есть, и он недавно прилетал на вертолете на открытие Каннского кинофестиваля.

"Топ Ган: Мэверик" режиссера Джозефа Косински и продюсера Джерри Брукхаймера - продолжение большого кинохита "Топ Ган", некогда запустившего карьеру молодого Тома Круза. Фильм был отложен на два года из-за пандемии коронавируса.