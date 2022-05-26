Меган Фокс назвала свой комплекс

Американская актриса Меган Фокс заявила, что не собирает волосы в пучок из-за размера головы. Об этом сообщает американская версия Cosmopolitan, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я никогда не собираю волосы наверх, потому что моя голова размером с эдамаме (незрелые соевые бобы). Но это случилось, и я в порядке", - написала актриса в социальной сети.

В сопровождении к тексту она опубликовала несколько фото, где ее волосы собраны в пучок. Под снимками стилист актрисы Мейв Рейли отметила, что ее клиентка прекрасна.

"Моя девочка с бобами эдамаме", - написала она.

Последние пару лет Меган Фокс действительно выбирает распущенные волосы вместо сложных причесок. Ранее актриса не признавалась, что комплексует из-за размера головы.