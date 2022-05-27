https://news.day.az/showbiz/1465565.html Джуд Лоу сыграет в сериале по мотивам «Звездных войн»
Джуд Лоу сыграет в сериале по мотивам «Звездных войн»
Британский актер Джуд Лоу исполнит роль в сериале Star Wars: Skeleton Crew, действие которого развернется во вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В центре сюжета - история о группе детей, заблудившихся в галактике и пытающихся найти дорогу домой. Режиссером сериала выступит Джон Уоттс, известный по трилогии "Человек-паук" с Томом Холландом в главной роли. Вместе с ним над проектом будет работать сценарист Кристофер Форд. Исполнительные продюсеры Star Wars: Skeleton Crew - Джон Фавро и Дейв Филони.
Съемки шоу запланированы на лето. Кого сыграет Джуд Лоу в сериале, пока неизвестно.
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