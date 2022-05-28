Бьюти-эксперт назвала способ борьбы с морщинами во сне от Дженнифер Лопес

Бьюти-эксперт и экс-помощница пластического хирурга Мишель Сильва в TikTok назвала звездный способ для борьбы с морщинами. Она рассказала, что многие знаменитости, в том числе и 52-летняя Дженнифер Лопес, которая выглядит намного моложе своих лет, спят на спине, чтобы не было морщин, сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сильва призналась, что изучает все методы борьбы с возрастом. "Если вам за 30, 40 или 50 лет и вы помешаны на борьбе со старением, как и я, эти советы для вас", - сказала она.

Специалист призналась, что около 10 лет назад, работая с пластическим хирургом, слышала, как он спрашивал пациентов, в какой позе они спят. Оказалось, что по состоянию лица можно определить позу, которую человек предпочитает для сна.

"На той половине лица, на которой спит человек, морщин всегда больше. Но есть способ решения этой проблемы", - отметила Сильва.

Она добавила, что пластический хирург всегда рекомендовал пациентам научиться спать на спине. "Никогда не засыпайте на животе, уткнувшись лицом в подушку", - предупреждал врач.